Blatný slíbil vakcínu pro 16 milionů

„Česká republika se zavázala k nákupu vakcín asi pro 5,5 milionu osob za 1,8 miliardy korun. Vakcíny pro dalších až 10,6 milionu obyvatel za 4,5 miliardy korun jsou v záloze od dalších výrobců. Měli bychom ji tak mít až pro 16 milionů lidí,“ řekl Blatný.

Ten by chtěl, aby se proti covidu nechalo očkovat 60 až 70 procent lidí. Podle průzkumů s tím ale počítá zhruba jen polovina lidí. Proti chřipce se každoročně očkuje jen osm procent obyvatel Česka.

Česká republika postupuje v souladu s ostatními zeměmi EU, které podepsaly smlouvy s několika společnostmi, které vakcínu proti covidu vyvíjejí. Ve vládním materiálu stojí, že od firmy Astra Zeneca byly objednány tři miliony dávek pro očkování 1,5 milionu lidí. Dvě dávky pro navození imunity budou potřeba také u vakcíny firem BioNTech a Pfizer, kterou by Česko mělo mít pro dva miliony lidí. Pro stejný počet osob byla objednána vakcína od firmy Johnson & Johnson a zatím bez určeného množství je objednávka od firmy Sanofi.

Vláda jedná také o očkovací látce pro nejvýše 2,56 milionu lidí od firmy Curevac, pro maximálně 950 tisíc lidí od firmy Moderna a pro až 3,5 milionu lidí od firmy Novavax, která část očkovací látky bude vyrábět i v ČR.

Nejvíc by jich podle harmonogramu bylo dostupných ve druhé polovině příštího roku.

Z aktuálních dat Světové zdravotnické organizace vyplývá, že v klinickém, závěrečném hodnocení je celkem 48 kandidátních vakcín z Evropy, USA, Číny, Ruska či z Indie.

Budou i kontraindikace

Blatný řekl, že Česko bude tak mít dost vakcíny pro všechny obyvatele, neznamená to ale, že by ji měli dostat úplně všichni. „Každá vakcína, jakmile bude schválena, bude mít přesně dané indikace a kontraindikace a každý lékař se jich bude držet. Nikdo, kdo by měl mít z ní víc škody než prospěchu, ji pochopitelně nedostane,“ řekl Blatný.

Vláda má do 7. prosince projednat národní očkovací strategii, která určí skupiny, jež by měly dostat vakcínu přednostně, například senioři a zdravotníci. Očkování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a bude dobrovolné.

Ministr také apeloval na média, aby pomohla vyvracet dezinformace ohledně očkování. „Vakcína je jedním z jednoznačných kroků, jak zastavit šíření epidemie,“ řekl.

Pandemie zatím v ČR ustupuje. Za pondělí bylo nově pozitivních 4377 lidí, za neděli, kdy se testuje méně, přibylo 1509 nakažených. Aktuálně hospitalizovaných bylo k pondělku 5296, z toho 828 v těžkém stavu. S covidem zemřelo 7360 lidí.

ČR je od pondělí ve čtvrtém stupni rizika PES, což znamená, že zákaz vycházení se zkrátil z deváté na jedenáctou večerní, v tutéž dobu mohou zavírat i obchody. Scházet se může až šest lidí, na svatbách, pohřbech a bohoslužbách může být maximálně dvacet osob.

Index rizika pro ČR se od pondělí snížil na 57, což znamená, že pokud se nezvýší, dostane se už příští pondělí Česko do třetího stupně (ten je v rozmezí 41 až 60 na stobodové škále), a bude tak moci zrušit zákaz vycházení a otevřít všechny obchody a restaurace.

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí ráno zveřejnilo data, ze kterých vyplývalo, že index stoupl na 67, ale záhy je opravilo. „Došlo k havárii serveru, který nenačetl správně čísla,“ vysvětlil Blatný.

Ačkoliv se denní podíl pozitivně testovaných pohyboval do 30 procent, toto číslo, které je jedním z důležitých ukazatelů v systému PES, se výrazně snížilo. Podle Blatného totiž do něj ještě nedávno nebyly započítány antigenní testy v domovech seniorů a sociálních služeb. Teprve od minulého týdne se tam započítávají, ale pouze ty, které pak potvrdí PCR test. „Jakmile se budou zapisovat všechny testy, spadne denní procento na hodnoty, které mohou být kolem deseti procent,“ uvedl Blatný.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že vláda bude jednat o bezplatném poskytování antigenních testů, vyjdou na 150–200 korun. „Antigenní testy jsou zhruba desetkrát levnější než PCR testy. Jsme schopni nabídnout lidem testování zdarma,“ řekl.

Konec testování v domech seniorů

Plošné testování v domovech seniorů a sociálních služeb skončí 4. prosince. Poté 12. prosince, kdy vyprší lhůta nouzového stavu, by mělo skončit i testování zaměstnanců v domovech. Do té doby by měl platit i zákaz návštěv v těchto zařízeních.

Iniciativa Jistota, za kterou stojí bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, rozhodnutí vlády ukončit plošné testování kritizuje. „S tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasíme a odmítáme ho jako nekoncepční, předčasné a vysoce riskantní,“ napsal Šťastný.

Kritizoval i nařízení, podle nějž bude v těchto domovech platit i po další tři týdny zákaz návštěv. „Izolaci klientů od rodin není možné nadále prodlužovat a návštěvy je potřeba okamžitě uvolnit, a to případně i za cenu zvláštních opatření,“ napsal Šťastný.