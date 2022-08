Výherní los Tutovky s novým autem skončil málem na skládce

O tom, že s úklidem se to nemá doma přehánět, by šťastný výherce mohl napsat několika svazkovou knihu. Vypráví, jak málem o los, ze kterého vložil kód na web Tutovky, přišel. „Odložil jsem los na poličku v kuchyni s tím, že se k němu po datu losování vrátím a případnou výhru si zkontroluju. To bych ale nesměl doma mít uklízecí maniačku,“ vypráví se smíchem. Když se druhý den po balíčku losů sháněl a nemohl ho nikde najít, došlo mu, kde jim bude konec. Manželka je prostě vyhodila. „Došlo na nejhorší, musela do smetí. Měli jsme kliku, že pytle ještě nevynesla. V minulosti jsme už takto o pár věcí přišli,“ dodává, že v tomto případě by ho ztráta hodně zamrzela.