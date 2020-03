Výherce v loterii si postavil dům snů

Na neskutečné rozloze 1.472 m2 vybudoval usedlost, v níž by asi chtěl trávit svůj život každý smrtelník na tomto světě. Naleznete v něm mimo jiné 5 ložnic, kino pro 17 osob, vinný sklep jacuzzi a třeba i vlastní zdroj pitné vody. Samozřejmostí jsou solární panely, jež ve slunné Kalifornii bez problémů utáhnou kompletní energetickou spotřebu celého obydlí.

Zázemí pak tvoří například jablečný sad, vodopády a potůčky. O to, že byste u domu nezaparkovali, se také bát nemusíte. Garáž pro 6 aut by vám měla bohatě stačit.

No a to nejlepší nakonec. Vzhledem k tomu, že se náš šťastný výherce rozhodl přestěhovat do většího, tak se dům v roce 2019 objevil na prodej v jedné z amerických realitních kanceláří. Požadovaná cena ovšem odpovídá luxusu, který si kupujete – nabídková cena totiž činí 26 milionů dolarů.