Sportka mění životy. Výherce 43 milionů si koupí dům bez hypotéky a pracovat už bude jen pro radost

„Poprvé jsem si vsadil někdy před čtyřmi lety. Od té doby si do trafiky pro tiket sem tam zajdu, jako pravidelný hráč bych se ale určitě neoznačil. Když jsem ale teď viděl výherní sumu, byl jsem z toho úplně v šoku a nevěřil jsem tomu,“ vyprávěl šťastný výherce.

Jakmile se z prvotního šoku trochu oklepal, zaplavily ho pocity radosti, štěstí a úlevy. A všechny prý přetrvávají dodnes. Díky výhře totiž nebude muset nějaký čas řešit finance a může se pustit do některých velkých změn, které v životě už dlouho plánoval.

Tou první bude koupě pěkného domu. Kvůli strachu z finanční nejistoty se závazku v podobě hypotéky dlouho bál. Nyní se ale nemůže dočkat, až si nové obydlí bude vybírat a zařizovat. A navíc bez jakýchkoliv dluhů, které by musel každý měsíc splácet.

Druhým velkým krokem je změna zaměstnání. „Už nějaký ten pátek si chci najít práci, co mě bude skutečně bavit a naplňovat a budu se do ní těšit. Teď, když už brzy budu mít na účtu desítky milionů, to můžu konečně udělat,“ pochvaloval si.