Přibývá útoků na služby pro vzdálený přístup

Většinu páchaných útoků lze rozdělit do tří fází: penetrace, perzistence a monetizace, byť někdy se tyto fáze mohou prolínat.

„Aktuálně se u malých a středních firem setkáváme se dvěma nejčastějšími způsoby jejich penetrace, neboli proniknutí do daného systému. Prvním je e-mailová nebo webová hrozba, příkladem může být spam nebo phishing. Ty bývají spíše masového charakteru. Druhým je cílený útok, který zneužívá nějakou zranitelnost ve službě publikované do internetu. Například do internetu vystavený server vzdálené plochy nebo sdílení souborů,“ popisuje Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky ESET.