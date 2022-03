HUAWEI Nova 9 SE je spojením krásného designu a prvotřídních technologií

Každá generace chytrých telefonů z řady Nova je interpretací mládí, technologií a dokonalého designu. A to přináší i HUAWEI Nova 9 SE. Jeho výjimečný svěží design, který je mladistvý, elegantní a rozhodně není obyčejný, ve spojení s prvotřídní technologií, dělá z tohoto chytrého telefonu nadčasovou klasiku, která zaujme hned na první pohled! V souladu se stylem řady HUAWEI Nova bude HUAWEI Nova 9 uveden na trh ve třech barvách: Crystal Blue, Midnight Black a později i Pear Whitel. Nejen krásný zevnějšek, ale i to, co je uvnitř jsou důvody, pro které si nový HUAWEI Nova 9 SE oblíbily zpěvačka Elizabeth Kopecká a fotografka Mia Křížková. Právě ony se staly ambasadorkami této novinky a také dokonale vystihují motto, které doprovází celý launch, “be beautiful, be powerful”. Protože v kráse je síla!