Housle mu zachránily život. Geniální houslista Ara Malikian vystoupí v Praze

V Libanonu, kam utekl jeho dědeček, začíná i příběh samotného Ary Malikiana. Narodil se roku 1968 v Bejrútu. Do života jeho rodiny brzy znovu zasáhl konflikt.

„V Libanonu v roce 1976 začala občanská válka, která trvala 20 let. Mně bylo osm let a nedovedl jsem si představit zemi bez války,“ popisuje Malikian své dětství v dokumentu Ara Malikian: A Life Among Strings.