Chcete spořit chytře a jednoduše? Investujte přímo do rozvoje zavedených společností

Každý z nás by si určitě rád našetřil něco na stáří, ale kde začít? Spořicí účty nabízejí mizivé úroky a obchodovaní se složitějšími nástroji, jako jsou například akcie, zase vyžaduje mnoho studia, a navíc představuje i vysoké riziko, že o své úspory přijdete. V poslední době jsou ale dostupnější stále jednodušší a neméně lákavé způsoby investování – jako například firemní dluhopisy .

Firemní dluhopisy jsou jednoduchý způsob, jak investovat přímo do vybrané firmy, která je poskytuje. Jde vlastně o půjčku, která firma využije na další rozvoj. Jen místo banky půjčují přímo lidé jako vy. Výhodou je předem daný roční úrok, který bývá i kolem 6–7 %, a doba splatnosti, nejčastěji do 3–5 let. A hlavně – nemusíte se nic složitě učit ani spoléhat na finanční poradce. Stačí vybrat firmu, která vás zaujme a dluhopisy nabízí. Vaše investice se vám pak bude automaticky vracet i s úroky v pravidelných splátkách.