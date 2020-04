Bankovní vklady jsou v bezpečí i v krizových dobách

V souvislosti se současnými opatřeními kvůli epidemii onemocnění COVID-19 se často hovoří o budoucí ekonomické recesi. Již dnes musí mnoho lidí řešit vážné finanční problémy a do budoucnosti hledí s obavami, které se týkají i bankovního sektoru a jeho stability. Jsou tyto obavy oprávněné? Co by se stalo, kdyby se banky dostaly do finančních potíží? Přišli by vkladatelé o své peníze?

Trvalý a přísný dohled regulatorních orgánů minimalizuje rizika úpadku

Je pravdou, že bankovní sektor by mohl být dalekosáhlými dopady koronavirové pandemie také zasažen. Banky a finanční instituce jsou však pod trvalým a přísným dohledem regulatorních orgánů, aby byly na podobné krizové situace dobře připraveny. Proto je černý scénář vývoje bankovního trhu v České republice velmi nepravděpodobný. Cílem všech opatření a předpisů regulujících bankovnictví je minimalizovat rizika úpadku bank a finančních institucí a zaručit výplatu vkladů v těch vzácných případech, kdy k finančním potížím banky přece jen dojde. Ani drobní střadatelé si tedy nemusejí o své úspory dělat žádné starosti. Rychlý přístup k vlastním penězům na bankovních účtech v nouzových situacích je pro ně vždy zaručen.

Které vklady jsou pojištěné?

V České republice jsou totiž vklady fyzických osob i firem ze zákona pojištěny u Garančního systému finančního trhu až do výše 100 000 EUR. To odpovídá částce přibližně 2 750 000 Kč na základě směnných kurzů ČNB z první poloviny dubna 2020. O své peníze proto nepřijdete ani v málo pravděpodobném případě finančních potíží vaší banky. Důležité je však pamatovat na to, že zákonné pojištění vkladů se nevztahuje na všechny produkty nabízené bankovními institucemi.

Pojištěny jsou peníze na účtech, které jsou obecně označovány jako vklady. U bank se jedná nejčastěji o běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad a vkladní knížky. Garance platí i pro stavební spoření a vklady v družstevních záložnách.

Vždy se snažte zjistit, zda je konkrétní finanční produkt pojištěný

Naopak nepojištěné jsou například akcie, investice do podílových fondů nebo členské vklady členů družstevních záložen. To samé platí i pro tzv. investiční životní pojištění a penzijní spoření, které však podléhá přísné regulaci ze strany státu. Tuto skutečnost je dobré zvážit při hledání vhodných produktů pro uložení, respektive zhodnocení, volných finančních prostředků. Vždy se však přímo zeptejte, zda je nabízený produkt pojištěn, protože jeho název může být v tomto ohledu zavádějící. Vzhledem k omezení pojištěné částky na 100 000 EUR se doporučuje rozdělit vyšší úspory do většího počtu finančních institucí.

Na finančním trhu je spousta produktů, ve kterých je často složité se zorientovat. Pro lepší přehlednost jsme pro vás připravili video z jedné z přednášek pro Univerzity třetího věku.