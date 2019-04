„Většinou jsem se dozvěděl, že můj poskytovatel internetu má technické potíže – což mě ale moc nezajímalo, protože já si platil službu, která měla fungovat bez problémů a pro mé zákazníky je důležité, aby fotky či skeny z vyvolaných kinofilmů dostali včas.“

Jednoho dne tak došla panu Čápovi trpělivost. Začal se rozhlížet, kdo by mu poskytl lepší služby, a zjistil, že mezi podnikateli a živnostníky je čím dál oblíbenější připojení od UPC Business. Proč? UPC Business provozuje vlastní optickou síť založenou na nejmodernějších technologiích. Díky tomu dokáže poskytovat extrémně rychlý a stabilní internet – podnikatel tak dostane skutečně to, co si objedná.

Rychlý internet s vysokým uploadem

Už nabízené rychlosti 150/30 Mb/s nebo 240/40 Mb/s či 500/50 Mb/s jsou imponující. Smlouvy, objednávky, ale také fotky nebo grafické návrhy stáhnete i odešlete bleskovou rychlostí. Namísto čekání se můžete věnovat své práci. Internet od UPC Business navíc netrpí agregací – síť je dimenzovaná tak, abyste vždy dostali tu nejvyšší možnou rychlost.

Stabilní připojení bez výpadků

Druhým parametrem, který je pro každého podnikatele rozhodující, je stabilita. „Dnes nám v obchodě a galerii Polagraph běží celý systém online, včetně pokladny, a tak potřebuju, aby náš internet šlapal – bez výpadků a bez sekání, což u UPC Business prostě platí,“ vypočítává Michal Čáp. UPC Business garantuje dostupnost sítě na úrovni 95 %.

Polagraph

Žádné čekání na infolince a rychlý servis

Pokud už k problému dojde, přichází na řadu benefit číslo tři – servis bez čekání. „S internetem od UPC Business mám k dispozici specializovanou podporu pro podnikatele a živnostníky. Zdaleka ji nemusím využívat tak jako u předchozího poskytovatele, ale je fajn vědět, že ta možnost tu je.“ Na této lince neztrácíte čas s automatem, operátor přijme váš hovor do 30 sekund. Technická podpora, samozřejmě, funguje 24 hodin, 7 dní v týdnu.

„Přechod k UPC Business byl jednou z nejrozumnějších věcí, co jsem v podnikání udělal,“ zakončuje Michal Čáp.

Rychlý a stabilní internet je základem podnikání, který vás lépe propojí s klienty, obchodními partnery a online zákazníky. Pokud své podnikání myslíte vážně, vsaďte na připojení od UPC Business!

Zavolejte na 800 872 400 nebo navštivte web UPC Business a vyberte si!