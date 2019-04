Moravskoslezský kraj

Regionální železniční dopravu v Moravskoslezském kraji budou České dráhy zajištovat od letošního prosince do konce roku 2025 na základě přímého zadání. Loni o tom rozhodli krajští zastupitelé, kteří také schválili financování závazku veřejné služby. Kraj v následujících pěti letech přispěje na provoz vlakových linek v regionu minimálně 4,4 miliardy korun. K přímému zadání zakázky se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo zejména proto, že to vybranému dopravci umožní snadněji dosáhnout na evropské peníze, za které může nakoupit nové vlakové soupravy. Kraj má eminentní zájem na modernizaci vozového parku, očekává vyšší komfort cestování na železnici, rozvoj „chytrých“ služeb a rychlý, ekologický provoz.

„Vlaky tvoří páteř dopravy v kraji, na její rozvoj vynakládáme maximální úsilí. Zavázali jsme se, že nezrušíme žádnou trať, naopak tam, kde to technický stav umožňuje, podporujeme snahy oživit tratě na Bruntálsku – spojení do Osoblahy, Malé Morávky, Jakartovic a dalších. Železnici čeká v našem kraji zásadní změna s plánovanou výstavbou vysokorychlostních tratí, které mají spojit Ostravu s Brnem už za 8 let a zásadně zkrátit dnešní jízdní doby. Uvolnění hlavního koridoru pak umožní daleko více rozvíjet regionální osobní dopravu a samozřejmě přesunout nákladní dopravu z cest na koleje. Proto jsem rád, že se našemu kraji povedlo s Českými drahami dohodnout na takových podmínkách, které přinášejí cestujícím nejenom vyšší kvalitu dopravy do zaměstnání, škol nebo na výlety v našem regionu, ale zároveň je zajištěn trvalý a udržitelný nárůst rozsahu veřejné železniční dopravy, a to minimálně do prosince 2025,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Náročná a dlouhá jednání předcházející podpisu smlouvy vedl z pověření krajského zastupitelstva náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Moravskoslezský kraj tak patří k prvním třem krajům v Česku, který má zajištěnou kompletní dopravní obslužnost na železnici od prosince 2019, kdy končí většina stávajících smluv. „Jsem rád a chtěl bych poděkovat oběma vyjednávacím týmům za konstruktivní přístup a výsledek, ze kterého budou mít radost především cestující. Při jednáních kladl Moravskoslezský kraj velký důraz na to, že poskytování veřejných služeb v závazku je komplexní službou. Výběr dopravce proto nelze vztáhnout pouze k nabídnuté ceně za 1 vozokilometr, ale nabídku je nezbytné posoudit také ve vztahu k dlouhodobé věcné a finanční stabilitě, k rozsahu poskytovaných služeb či k zajištění dostatečného a prokazatelně garantovaného počtu záložních vozidel a personálu ze strany dopravce,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Ocenil, že vedení Českých drah respektovalo také názor kraje na potřeby cestujících a vyšlo mu vstříc. „Modernizované a nové soupravy, které navíc v případě tratě z Ostravy do Frenštátu získá kraj pouze za 15 procent jejich pořizovací hodnoty (vozidla budou pořízená z dotačních prostředků OPD), totiž přilákají do hromadné dopravy mnohem více cestujících. Mladí budou moct surfovat a nabíjet své telefony bez obav z vybití a vyčerpání kreditu a všichni ocení opravdu funkční klimatizaci. A s postupující modernizací kolejí se budou postupně zkracovat i jízdní doby tak, že doprava napříč krajem bude opravdu rychlá a jednoduchá,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Podpisu smlouvy předcházela dlouhá a náročná jednání.

FOTO: MSK

Upozornil na to, že i zkušenosti z ostatních krajů ukazují, že se jako velmi efektivní jeví výběr železničního dopravce formou tzv. tržních konzultací. „Chceme již delší dobu otevřít regionální železniční dopravu soukromým dopravcům, nicméně stávající dopravní model to neumožňoval. Příští rok však zahájíme proces nabídkového řízení na provozování čtyř dopravních oblastí od roku 2026 na 10 nebo 15 let. Příprava zadávacích podmínek pro tato nabídková řízení je hlavním úkolem na konci našeho volebního období. Musíme rozhodnout, zda budeme na neelektrifikovaných tratích používat vlaky na baterky, nebo na vodík, a podle toho nastavit zcela nové jízdní řády. Musíme se vypořádat s postupnou elektrifikací tratí v Beskydech i s paralelně budovaným koridorem pro vysokorychlostní vlaky. Jsem přesvědčen o tom, že České dráhy budou díky svému pozitivnímu přístupu a široké nabídce služeb hrát i v budoucnu na našich krajských kolejích významnou roli,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Moravskoslezský kraj ročně dotuje veřejnou dopravu v regionu stamiliony korun. V rozpočtu na rok 2019 je vyčleněno 882,6 milionu korun na linkovou autobusovou dopravu a téměř 935 milionů na drážní dopravu.