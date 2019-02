Chep.com

Teď máte lepší představu o tom, v jakých číslech se pohybují emise oxidů uhlíku v logistice a proč se vyplatí udržitelností zabývat. My jsme společnost CHEP, která patří do skupiny Brambles a působíme v oboru opakovaně použitelných obalů (palety, přepravky apod.). Zajišťujeme, že naši zákazníci mají tolik palet, na jejichž kvalitu se mohou spolehnout, kolik potřebují a kde je potřebují. Palety následně použijí na distribuci svého zboží k obchodníkům odkud je my svezeme do nejbližšího servisního střediska CHEP. Odtud rychle putují k dalšímu zákazníkovi – opravené, vyčištěné a v jasně definované kvalitě. Firmy si poolingem, tedy outsourcingem paletového hospodářství, zvyšují produktivitu ve výrobě, skladech a při přepravě. Také se omezí skryté ztráty a odpadnou náklady na opravy a nákup palet. Celkově také vylepšují dopad své činnosti na životní prostředí. Kromě emisí CO2 vám podobným způsobem můžeme vypočítat i množství ušetřeného dřeva či odpadu.

Trvalou udržitelnost má CHEP ve své DNA. Cirkulární modely ekonomiky nevnímáme jako líbivý trend, ale jako reakci odpovědných lídrů byznysu na výzvy spojené s dnešní spotřební společností.

CHEP paletový pooling – udržitelná řešení

FOTO: Chep.com

Věděli jste, že:

…cirkulární ekonomika není (jenom) recyklace?

…udržitelný koncept Vám bude dlouhodobě přinášet zisk, pokud máte správně nastavený distribuční koncept?

…životní cyklus výrobku je možné prodloužit, když nabídnete místo výrobku samotného službu spojenou s výrobkem?

… až pro 77 % společností je téma cirkulární ekonomiky důležité, protože do 5 let ji chtějí zahrnout do svých cílů, ale náš svět je momentálně jenom z 9 % cirkulární?

Juan José Freijo na Retail Summitu 2019

FOTO: Chep.com

Náš kolega, Juan José Freijo, Global Head of Sustainability mateřské společnosti Brambles, vystoupil na letošním Retail Summitu, aby vyvrátil podobné mýty o udržitelnosti. Odpovědi na otázky si přečtěte nebo poslechněte sami ve video-záznamu jeho vystoupení na Retail Summitu níže na naší webové stránce CHEP.

Na závěr bychom rádi uvedli jednu důležitou myšlenku J. J. Freija, kterou berte jako výzvu k akci: „Chcete-li mít skutečný dopad, musíte spolupracovat napříč celým dodavatelským řetězcem. Toto pravidlo, které používám, se nazývá 1-10-100. Pokud něco děláte uzavřeni mezi 4 stěnami, pravděpodobně máte dopad na životní prostředí jenom jako jednotlivec. Pokud uděláte něco spolu s dalším dodavatelem nebo zákazníkem, máte dopad, který je 10krát větší. Pokud jste ale dostatečně chytří, abyste zavedli iniciativu, která je součástí celého dodavatelského řetězce, od samého počátku až do konce, znásobíte účinek o 100 řádů.“