Naopak, na lepší časy se blýská ve strojírenských a elektrikářských odvětvích. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP ČR) připravila u příležitosti veletrhu Řemeslo Praha výroční Analýzu řemeslných oborů a zároveň Digitální řemeslný inkubátor přímo na tomto třídenním veletrhu. Ten mohl řemeslníkům i široké veřejnosti představit, jak digitalizace proniká i do řemesla. K vyzkoušení zde byl virtuální simulátor sváření nebo zdění, dron, laserové měření, haptická ruka či model sochy na 3D tiskárně.

Cílem AMSP ČR v letošním Roce digitálního podnikání 2019 je osvěta a edukace podnikatelů a menších firem na téma digitalizace, a to jednoduchou, srozumitelnou formou a na praktických příkladech. Pouze propojením řemesla s novými technologiemi můžeme motivovat mládež k výběru středních odborných a řemeslných škol. Cílem digitalizace není nahrazení lidí roboty, ale úspora materiálu či času a odstranění těžké fyzické práce, což v důsledku znamená vyšší produkci se stejným počtem lidí. AMSP ČR připravuje během roku 2019 celou řadu akcí pro podnikatele zdarma.



Zdroj: www.amsp.cz