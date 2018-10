Cebia

Podle společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním historie a originality vozidel, většina lidí o tom, že vlastní auto se stočeným tachometrem ani neví, a čeká je proto nemilé překvapení. Vzhledem k tomu, že velká část kupujících prověřování historie ojetých aut podceňuje a spoléhá se na informace od prodejce, lze očekávat, že počet těch, kteří se dostanou do problémů, bude narůstat.

Desetitisíce lidí mohou očekávat vážné problémy

„Pokud si někdo koupí vůz se stočeným tachometrem, nebo ho již vlastní a půjde na STK, kde evidenční systém zjistí, že auto vykazuje nižší kilometrový nájezd než v minulosti na stanicích technických kontrol, tak STK neprojde a dostane 30 dní na vyřešení této závady. Pokud na vozidle došlo v minulosti k výměně počítadla ujeté vzdálenosti, majitel vozu bude muset stanici STK předložit o této výměně doklad a STK provede do svých systémů zápis, že na vozidle došlo k výměně tachometru. Pokud nebude mít doklad o tom, že na vozidle byla provedena výměna počítadla ujeté vzdálenosti, STK neprojde a autem tak nebude moci legálně jezdit. Může tedy investovat stovky tisíc korun do auta, které bude stát na parkovišti,“ vysvětluje situaci Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že vozy se stočeným tachometrem nebudou moci jezdit po silnicích

Situaci, kdy majitel vozu nebude moci doložit výměnu počitadla ujeté vzdálenosti, pak bude dále řešit místně příslušný dopravní úřad. V závislosti na konečném řešení se však auto může stát prakticky neprodejným, nebo výrazně klesne na ceně. V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že vozy se stočeným tachometrem nebudou moci jezdit po silnicích.

A problémy na majitele vozu budou čekat i v případě, že by se snažil vůz prodat, ale kvůli udržení ceny, respektive prodejnosti vozu jako takového, by při prodeji zatajil stočený tachometr, čímž by se dopustil trestného činu podvodu a mohl by být trestně stíhán. Prověřování aut je tedy nyní ještě důležitější, než bylo kdykoli dříve. I při prověřování historie vozidla je však třeba kriticky vyhodnotit, zda je k vozu dostatek informací ohledně stavů tachometru.Například systém AUTOTRACER na www.zkontrolujsiauto.cz disponuje databází čítající na 110 milionů stavů tachometrů a stovky milionů dalších záznamů, týkajících se havárií, servisních kontrol a dalších důležitých dat o vozidlech.

Podle koroze vozu se stočený tachometr neodhalí

Jediným způsobem, jak s jistotou odhalit stočený tachometr, je prostřednictvím dat z historie vozidla. Někdy se doporučuje posoudit opotřebení interiéru, zašpinění motoru či případné koroze. Jde sice o dobře míněné rady, ale ve skutečnosti s tím řada prodejců počítá a auta někdy mívají vyměněné pedály, řadicí páky apod. „Stočení tachometru například u osm let starého auta žádná koroze neodhalí. Nepoctiví prodejci stáčejí tachometry zpravidla tak, aby je nebylo možné technickou prohlídkou vozidla odhalit,“ upozorňuje Pajer.

Většina lidí ani neví, že vlastní auto se stočeným tachometrem

Cebia, která se snaží pomáhat motoristům bojovat proti nekalým praktikám na trhu ojetých aut, spustila v návaznosti na novou legislativu tzv. Hitparádu stočených aut, která má za cíl upozornit veřejnost na problematiku stáčení tachometrů. „Pro mnoho lidí je auto se stočeným tachometrem mýtus. Věříme, že pokud uvidí reálná data ke stovkám vozů, uvědomí si důležitost prověřování vozidel před jejich koupí a díky tomu se budou moci vyhnout koupi stočené ojetiny,“ vysvětluje dále Martin Pajer. Podle kvalifikovaných odhadů se na českém trhu prodává zhruba 40 % ojetin se stočeným tachometrem, z velké části jde o auta dovezená ze zahraničí. Průměrné stočení přesahuje 100 000 km, jak ukazují data společnosti Cebia, na trhu lze však nalézt i automobily s uměle sníženým nájezdem i o více než 500 000 km.

Chcete vidět, o jaký vůz se jedná? Sledujte Hitparádu stočených aut a odhalte i další vozy

Z 330 000 kilometrů na 12 500 kilometrů. I taková je realita stáčení

V rámci Hitparády stočených aut bude Cebia postupně zveřejňovat stočená auta dvanácti nejprodávanějších a nejinzerovanějších značek vozidel. Patří mezi ně i luxusní vozy BMW, Mercedes a Audi. Součástí hitparády se tak stane například BMW řady 5 stočené o více než 480 000 km nebo Mercedes-Benz Sprinter stočený o více než 600 000 km. Právě užitkové vozy patří mezi často stáčené vozy, což je dáno zejména tím, že s nimi lidé více najedou. U těchto aut může být z hlediska transparentnosti problém v tom, že tachometr obsahuje šest číslic a po ujetí milionu kilometrů se vynuluje a vzdálenost se načítá znovu. Jak však ukazují data z historie vozidel, auta jsou dnes již stavěná tak, že při správné údržbě není problém ujet 800 000 km ani pro Škodu Fabia či například Škodu Octavia. Hitparáda ukazuje například Škodu Fabia stočenou o více než 530 000 km na pouhých 194 261 km.

Auto se stočeným tachometrem o více než 400 tisíc km se prodá výrazně dráž

Stejně tak Hitparáda odkrývá další častou praktiku na trhu, kterou je opakované stáčení. „Na základě dat lze usuzovat, že auto bylo stočené o určitý počet kilometrů a když o ně ani tak nebyl zájem, tachometr se stočil ještě více,“ uvádí Martin Pajer z Cebia. Některá auta se stáčejí průběžně, aby to vypadalo, že se s autem nejezdí pravidelně, nebo jen kratší úseky. „Díky hitparádě se mohou lidé přesvědčit, že není výjimkou ani to, že se auta s vyšším nájezdem stáčejí na hodnoty zánovních vozů. Mohou například vidět Škodu Octavia stočenou z 330 000 km na nejdříve 187 123 km a poté dokonce na neuvěřitelných 12 500 km. Nebo vůz Volkswagen Passat stočený z téměř 250 000 km na pouhých 20 000 km. Lze to považovat za důkaz toho, že pro kupující je kilometrový nájezd stále hodně důležitý a někteří jsou ochotni uvěřit tomu, že šesti či osmi leté auto najelo do 20 000 km,“ upozorňuje dále Martin Pajer s tím, že podobných případů je více a auta se stočeným tachometrem o stovky tisíc kilometrů lze nalézt prakticky u každé značky.

Když se auto neprodá, stočí se znovu. Z ojetiny je rázem zánovní vůz

Hitparáda také vykresluje, jak se stáčejí auta z dovozu. Například Audi A6 All Road, registrovaná v ČR jako ojetá v roce 2017, měla před dovozem stočený tachometr z téměř 400 000 km na 145 000 km. Cebia má přitom o tomto vozu k dispozici 12 záznamů ohledně stavů tachometru ze zahraničí ještě před stočením.