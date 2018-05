V moderním dynamicky se rozvíjejícím světě vzniká řada nových odborů, nad nimiž visí velké otazníky. Přesto jsou oblasti, které mohou z hlediska investování vypadat na první pohled nezvykle, ale argumenty, proč do nich směřovat svoje investice, jsou pádné. Jasným příkladem takové oblasti je Silver Economy.

Co je Silver Economy

Silver Economy je termín zahrnující všechny produkty, služby a jiné ekonomické aktivity zaměřené na občany ve věkové kategorii nad 50 let. V současné době je to velmi dynamické odvětví. Lidé ve věku nad 50 let disponují podle statistik největším bohatstvím, které si chtějí náležitě užít. Tento trend je patrný ve všech hlavních západoevropských zemích, Severní Americe, Austrálii a stále zřetelnější je a bude i v dalších ekonomikách, jako například v Číně. Navíc podíl starší generace na celkové populaci neustále roste a bude i nadále narůstat.

Nelze se proto divit, že tržby i zisky společností Silver Economy mají historicky vyšší růst, než odpovídá průměru. Lze předpokládat, že tento růst bude stále zrychlovat. Již dnes je to investorsky mimořádně zajímavé a atraktivní odvětví.

Za výnosem ze Silver Economy do Komerční banky

V České republice se investoři na výnosech ze Silver Economy mohou rovněž podílet. V nabídce Komerční banky je díky úzké spolupráci se skupinou Amundi, největším správcem aktiv v Evropě, akciový fond CPR Global Silver Age. Ve světovém měřítku se jedná o jedinečný a zároveň největší fond, který se zaměřuje právě na mimořádně perspektivní oblast spojenou se stárnutím populace. Úzké zaměření fondu na Silver Economy vytváří silný předpoklad pro dosažení nadprůměrných výnosů.

CPR Global Silver Age Fond je akciový fond s globálním zaměřením, kde až 100 % investic může být alokováno v akciích. Primárními sektory fondu CPR Global Silver Age Fond jsou farmacie, sociální péče a zdravotnické pomůcky, bezpečnost, volný čas, ale také krása a péče, správa majetku nebo automobilový průmysl (největší procento nových aut nakupuje právě starší generace).

Přenechte správu odborníkům

Komerční banka nabízí řadu dalších zajímavých investičních možností včetně produktu Amundi Investiční manažer, který volbu optimálního investičního mixu fondů převezme za vás. Produkt Amundi Investiční manažer aktivně spravuje prostředky klienta v souladu s tržní a ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Cílem tohoto produktu je optimálním způsobem zhodnotit vložené prostředky, a to včetně aktivního zapojení úspěšných fondů, jako jsou například CPR Global Silver Age, First Eagle Amundi International Fund, KB Privátní správa aktiv 5D apod.

