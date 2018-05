https://asistencnisluzby.cz

Jistotou bezstarostného cestování jsou kvalitní asistenční služby. Především v době blížících se dovolených je téma asistence na cestách velmi aktuální.

To, že součástí pojištění vašeho vozidla jsou asistenční služby, neznamená, že o vás v případě nepojízdnosti vozidla či motorky bude postaráno podle vašich představ.

Společnost Autem Bez Starostí ve spolupráci s Global Assistance připravila asistenční služby, které jsou unikátní rozsahem plnění pro cestování autem i na motorce a speciálně pamatují i na cesty rodičů s dětmi.

Nemáme finanční limit pro odtah, jednoduše garantujeme až 2 500 km.

Asistence Autem Bez Starostí a Motorkou Bez Starostí garantují v případě neopravitelnosti vašeho vozu či motorky do 24 hodin odtah bez omezení v rámci ČR a až do vzdálenosti 2 500 km ze zahraničí včetně přepravy celé posádky vozu či motorkáře se spolujezdcem do místa jejich bydliště.

Přistavení a zapůjčení náhradního vozidla je samozřejmostí.

Naše asistence zajistí v případě neopravitelnosti vozidla nebo motorky do 4 hodin od nahlášení asistenčního zásahu přistavení a zapůjčení náhradního vozidla až na 8 dní. Navíc můžete se zapůjčeným vozidlem pokračovat v plánované cestě, což oceníte zejména při cestě na dovolenou, kdy už se celá rodina vidí na pláži u moře a návrat domů by byl zklamáním.

Asistence pro rodiče s dětmi jsou absolutní novinkou.

Asistence Rodiče Bez Starostí vám náhradní vůz přistaví a zapůjčí dokonce do 1 hodiny od nahlášení asistenčního zásahu a zajistí odtah do servisu dle vašeho přání bez omezení vzdálenosti v rámci celé ČR. Asistence platí i v případě, že dítě není momentálně ve vozidle.

Všechny uvedené asistenční služby jako jediné na trhu sjednáte snadno a rychle online na www.asistencnisluzby.cz a to pouhým zadáním telefonního čísla a RZ vozidla nebo motocyklu.

Do konce měsíce května využijte slevu 300 Kč na všechny asistence s délkou trvání 365 dní.