Časy se však mění a jeden z nejhezčích arabských emirátů se pro letošní léto stal synonymem té nejdostupnější exotiky. A ukážeme vám proč.

Ras al Khaimah. Vítejte v zemi, která má mnoho tváří. Jednu z nich dává čtvrtému největšímu emirátu nejen rozpálená nekonečná poušť, ale také zejména vyprahlé a pusté pohoří Hajar. Ta další je tvořena nádhernými bílými plážemi, které lemují dlouhý pás pobřeží Perského zálivu. Vedle těchto přírodních krás můžete obdivovat i historii v podobě opuštěných rybářských vesniček či dochované pevnosti. Ras al Khaimah je opakem supermoderní Dubaje, má blíž k původní tváři emirátů, ale díky tomu poznáte ryzí příchuť orientu.

FOTO: CK FISCHER

Díky nově zřízeným přímým linkám do Ras al Khaimah vás od exotického ráje dělí jen necelých 6 hodin letu. Pobřeží blankytného moře zdobí pozvolně klesající písečné pláže, které lemují datlové a pomerančové plantáže. Idylku dokonalé přímořské destinace doplňují špičkové služby místních hoteliérů. Oáza klidu nedaleko rušné Dubaje nabízí pohodu a dostatek odpočinku. Přestože opalování a relaxu na plážích s bílým pískem není nikdy dost, byla by určitě škoda nevyrazit za hranice hotelového resortu a nepoznat skutečnou tvář tohoto krásného emirátu.

FOTO: CK FISCHER



Vše se točí okolo písku

Milovníci adrenalinu na čtyřech kolech by určitě neměli vynechat výpravu do pouště. Na divokou jízdu v písečných dunách jistě dlouho nezapomenete, stejně jako na pohled na smějícího se řidiče s turbanem na hlavě, který si během bláznivého kroucení volantem stíhá zpívat arabské písně, případně se s Vámi snaží zdvořile konverzovat. A to přesto, že odpovědí se mu většinou nedostává.

FOTO: CK FISCHER

A pokud byste měli písečných radovánek ještě málo, vyzkoušet můžete i sandboarding, jízdu na snowboardech v ideálním vlnitém pouštním terénu. Zklidnění ale přijde po západu slunce, kdy přímo uprostřed pouště v beduínském obydlí prožijete nádherný arabský večer plný vynikajícího jídla a orientálních tanců.

FOTO: CK FISCHER

Z pouště do města

Poznávacím znamením Ras al Khaimah je pár rozlehlých lagun a zálivů s přístavem. Kolem nich se rozkládá hlavní město, které se v posledních letech proměnilo v moderní rychle se rozvíjející metropoli s kompletní infrastrukturou. Dominantou je místní mešita šejka Zayeda. Jméno nese, stejně jako slavná mešita v Abu Dhabi, po prvním prezidentovi v historii země. Město nabízí vše, co jen od orientální metropole můžete chtít. Za nákupy můžete vyrazit do velké obchodní galerie Al Manar Mall, na golfisty čeká Tower Links Golf Club a pro děti je tu i zábavní vodní park Ice Land Water Park. Nevynechejte také návštěvu v některé z tradičních restaurací.

FOTO: CK FISCHER

Jak se dostat do Ras al Khaimah? CK FISCHER nabízí jako jediná CK na trhu přímý let. Čeká vás pouze 6 hodin letu bez dlouhého transferu.

Kde bydlet? Pobřeží nabízí ubytování v kvalitních hotelech s perfektními službami a s programy all inclusive. Některé z nich dokonce mají animační programy pro děti v českém jazyce.

Co zde dělat? Kromě relaxace na pláži můžete podniknout zajímavý výlet nebo vyzkoušet místní golfová hřiště světové úrovně.