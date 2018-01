A k tomu všemu ještě další neuvěřitelné slevy ve velkém povánočním výprodeji, který právě začal ve všech prodejnách Mountfield.

Nabízí se tedy skvělá příležitost rychle se podívat kde co na zahradě nebo kolem domu chybí a co budete hned na jaře nebo během léta potřebovat. Nejen na práci, ale také k odpočinku. A pořídit si vše ve velkém povánočním výprodeji. Stačí zajet do kterékoliv z 56 prodejen Mountfield, které jsou otevřeny denně včetně sobot a nedělí nebo se kdykoliv podívat a na e-shop na www.mountfield.cz.

Velký povánoční výprodej se vztahuje na celý sortiment. Za pouhou 1/3 ceny je v akci 728 výrobků a další neuvěřitelné slevy jsou na všechny ostatní produkty. Čeká na vás ohromný výběr zahradního nábytku (95 prvků), zahradních sekaček a traktorů nebo řetězových pily, křovinořezy, štípačky, elektrické dílenské nářadí (49 druhů), grily (27 modelů), sauny, vířivky, kompletní sortiment bazénů a to od těch nejluxusnějších až po malé nadzemní typy a další sortiment.

Do vánoční akce jsou zahrnuty i všechny novinky roku 2017, tedy například digitální elektrická udírnu Char-Broil, infrasauna Ruby nebo finskou sauna Freya.

Benzinová sekačka MTF 4820 PD BW. Zdroj: Mountfield

Například benzinové sekačky se dají teď ve velkém povánočním výprodeji v Mountfieldu pořídit už od 3 590 Kč. Na snímku skvěle vybavený benzinový model s pojezdem a velkými koly MTF 4820 PD BW, za který nyní zaplatíte jen 9 970 Kč.

Kruhový bazén Azuro Vario. Zdroj: Mountfield

Do velkého výprodeje za třetinu jsou zařazeny také všechny bazény. Třeba oblíbené rodinné bazény Azuro Vario, u nichž si můžete vybrat vedle tvaru (kruh, ovál) a velikosti i některou ze čtyř vnitřních fólií – a tím si určit konečný vzhled bazénu. V povánočním výprodeji vyjde těleso tohoto bazénu s průměrem 3,6 m jen za pouhých 3 083 Kč.

Sestava z teakového dřeva. Zdroj: Mountfield

A co teprve úžasná nabídka teakového nábytku. Stoly, křesla, lavice, lehátka vše za pouhou 1/3. A k tomu v nabídce najdete i zahradní nábytek z dalších oblíbených materiálů, ke kterým patří eukalyptus, ratan, hliník a tahokov. Opět s neuvěřitelnými slevami. Na obrázku prvotřídní teakové křeslo Kingston, které je jen za třetinovou cenu, tedy pouhých 2 475 Kč.

Finská sauna Heikki. Zdroj: Mountfield

V povánočním velkém výprodeji najdete i jednu z nejoblíbenějších finských saun Heikki, také za třetinu ceny. Saunování v ní prospěje nejen vašemu zdraví, ale pohladí po vánočním shonu vaši duši. V prostorově úsporném modelu ze severského smrku (lavice z bezsukové osiky) se mohou pohodlně saunovat i 2 osoby. Lze si ji vybavit úspornými kamny 3,6 kW (na 230 V). S neuvěřitelnou povánoční slevou vás tato sauna přijde jen na 18 997 Kč.

Gril Imperial. Zdroj: Mountfield

A v povánoční akci si můžete pořídit i ty nejlepší grily. Například i jeden z nejžádanějších amerických grilů Char-Broil Imperial s unikátním Thru-infrared systémem, s 3 hořáky a 1 boční plotýnkou na ohřívání, mnoha funkcemi a vychytávkami je jen za pouhou třetinu (8 240 Kč).

Tak neváhejte a rychle nakupujte a klidně i na e-shopu www.mountfield.cz