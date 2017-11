Kolem zuří nákupy malých či větších dárků pro každého člena rodiny, přátele i kolegy v práci a přitom můžete obdarovat všechny dohromady. Pořiďte si televizor Panasonic a pro každou z výše uvedených skupin nebo klidně pro všechny dohromady připravte příjemné setkání. Nezáleží na tom, jestli si společně pustíte první koledy, ochutnávku televizních pohádek nebo nějakou komedii, každý pozvaný ocení, že jste si na něj udělali čas. Každý, komu věnujete to, nejdražší, co máte – svoji péči a pozornost, společné okamžiky docení v předvánoční shonu stejně jako v novoročním období mnohokrát. Protože společné zážitky si do roku 2018 na rozdíl od vánočního cukroví můžeme hravě přenést.

Na pohodové svátky připravil proto Panasonic spolu s partnery, internetovými i kamennými obchody, pro své zákazníky dárek navíc. Každý, kdo si do 31.12.2017 (nebo do vyprodání zásob) zakoupí televizor Panasonic model EX780 získá Blu-ray přehrávač DMP-UB300 zcela zdarma a k němu jako první titul k přehrání navíc obdrží 4K film Kong: Ostrov lebek na UHD Blu-ray disku.

Při zakoupení modelů TX-50EX780E, TX-58EX780E, TX-65EX780E, TX-75EX780 dostanete zdarma 4K přehrávač vašich oblíbených filmů, ale třeba i fotografií a videí z dovolené. A navíc se můžete těšit i na druhý dárek v podobě filmu Kong: Ostrov lebek a vychutnat si plnohodnotný 4K zážitek. Detaily najdete ZDE.

O jednotlivých produktech:

Televizory řady EX780

4K Ultra HD model nabízí aktivní 3D, vysoký dynamický rozsah HDR, Local Dimming, funkce TV Anywhere, díky které můžete sledovat vysílání přes mobil, ať jste kdekoliv na světě, duální tuner DVB-T/T2/C/S2, Bluetooth, Smart TV, DLNA, Wi-Fi, HbbTV, nahrávání na USB, 4× HDMI, USB, panel s frekvencí 2400 Hz BMR IFC. Televizor je vyroben v ČR. Doporučená cena modelu EX780 od 29.990 Kč.

Blu-ray přehrávač DMP-UB300

Přehrávač je schopný přehrát Ultra HD obsah, 3D, 4K/HDR, 4K upscaling, 3D/BD, a podporuje všechny běžné formáty a rozhraní: DVD, HEVC, MKV, MP4, FLAC, ALAC, WAV, WMA, USB, HDMI, LAN, DLNA. Doporučená cena přehrávače UB300 je 7.990 Kč.

UHD Blu-ray disk s filmem Kong: Ostrov lebek

Dobrodružný film v nejvyšší kvalitě Ultra HD včetně HDR v hodnotě 899 Kč.