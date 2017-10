Jejím prostřednictvím zajišťuje Residomo na své náklady drobné úpravy v bytech a zprostředkovává zdravotní a sociální služby. „Pokud člověk zůstane sám, je to smutné. Pokud navíc zůstane bez finančních prostředků, pak je to velmi těžké,“ řekla koordinátorka zdravotně-sociální terénní péče Hana Vlhová.

Nabídla příběh seniora, který málem přišel o střechu nad hlavou, kterému vznikl dluh na nájemném. „Šetřením jsme zjistili, že ho dvě ženy okradly o peníze, doklady i kreditní kartu. Doklady použily k vyřízení půjčky, o další hotovost ho připravil „kamarád“, kterému půjčil peníze, ale on mu je nevrátil. Začaly docházet upomínky o neplacení půjčky, nájemného, inkasa,“ popsala Vlhová s tím, že muž se dostal do bludného kruhu. „Zahájili jsme jednání s řadou institucí, a nakonec mohl senior zůstat tam, kde to má rád. Doma,“ dodala.

Prostřednictvím služby Senior bylo loni v Ostravě a Karviné provedeno 65 místních šetření a více než 800 intervencí na základě telefonátů na Zákaznickou linku.