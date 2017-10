Každý den je co slavit, ale 10. října je to něco speciálního. Oblíbené a úspěšné podniky mají svůj vlastní příběh, který je neodlučitelně spjatý s osudy jejich majitelů a provozovatelů. Ti si za svou práci zaslouží uznání a odměnu v podobě vlastní sváteční tradice. Den soukromého podnikání vyzdvihuje úsilí, píli a nadšení, které stojí za každou skvělou kavárnou, restaurací či obchodem s potravinami. Vy letos spolu s podnikateli můžete oslavit už jeho 2. ročník.

A co by to bylo za oslavu bez pořádných dárků! Na webu www.denpodnikani.cz najdete celou řadu speciálních nabídek, které si pro vás jako dárek letos podnikatelé připravili. Nepotřebujete žádné vouchery ani kupony. Stačí si jednoduše vybrat své favority v interaktivní mapě a 10. října si zajít na nákup se slevou nebo s přáteli na kávu a dort zdarma. Využijte tuto příležitost, zastavte se na kus řeči u svého oblíbeného zelináře, v potravinách nebo v restauraci, kde to máte nejraději, a užijte si oslavy Dne soukromého podnikání.