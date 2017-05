Léto v Rakousku

Pořád dokola se ptají, jak dlouho to ještě bude trvat, než si budou moci sbalit své sportovní potřeby, abychom aspoň na týden všichni vyrazili do oblasti mezi Gmundenem a Hallstattem. Stejně jako tenkrát prcháme od hluku rozpáleného města do chladu lesů, jezer a hor. Toužíme po dokonalém odpočinku v důvěrně známé krajině.

Altausseer See

FOTO: Österreich Werbung - WEST4MEDIA

V našem starém rodinném albu si prohlížíme fotografie předků, vidíme své prababičky a pradědečky v nádherných šatech, dámy se slunečníky, pány v kloboucích a s dýmkami, jak se procházejí v lázeňském parku Bad Ischlu nebo posedávají s kávou před některou z vyhlášených cukráren.

Jezero Traunsee

FOTO: Österreich Werbung - Homberger

Jak jen se za tu dobu změnily zvyky - v digitálním albu ze Solné komory jsou uložené snímky naší rodiny na cyklistickém výletě nebo při výstupu na Dachstein. Je krásné, že naše rodinná tradice, která začala v 19. století, kdy mnohé pražské rodiny objevily nádhernou krajinu Solné komory a krásu Alp, přetrvala až do 21. století.

Rodinný výlet k Steirersee

FOTO: TVB Ausseerland - Salzkammergut-Tom Lamm

