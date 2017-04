Jak rozpoznám, který výrobek je pro mě ten správný a splní moje očekávání?

Předně je třeba si uvědomit, jaký výrobek si chci pořídit! Zda výrobek nejmenovaného asijského tygra, který se ovšem bude tvářit jako evropský, nebo značkový výrobek renomovaného evropského, popř. zámořského výrobce.

Jak poznám kvalitu?

Každý dobrý výrobce rád prezentuje své výrobky na svých webových stránkách vč. podrobných technických informací, prodává přes smluvní prodejce, má zajištěno odborné poradenství a kvalitní servisní síť.

Rozdíly v cenách čerpadel jsou poměrně velké, ale většinou odpovídají rozdílu ve výkonu i kvalitě. Např. malá domácí vodárna pro jedno až dvě odběrná místa může stát i kolem 3 000,- Kč, oproti tomu u kvalitní domácí vodárny pro zásobování rodinného domu počítejte s cenou od 9 000,- Kč výše. Nejmodernější domácí vodárna s frekvenčním měničem ještě o několik tisíc víc.

Domácí automatická vodárna BLUE LINE PJm100L s 50L tlakovou nádobou. Domácí automatická vodárna CALPEDA NGXM3 s bezúdržbovou tlakovou nádobou 60L. Kompaktní domácí vodárna s frekvenčním měničem Grundfos SCALA.

FOTO: PUMPA, a.s.

Pokud potřebuji koupit malé čerpadlo pro vyčerpání bazénu, mohu ho úspěšně koupit i bez konzultace s prodejcem. Ovšem v případě, že zvažuji nákup domácí vodárny s povrchovým čerpadlem, s čerpadlem do studny nebo do vrtu a budu tuto sestavu používat jako zdroj pro dodávku pitné vody do domu či chaty, musím zvážit, jestli není vhodné se neunáhlit a vše nejprve konzultovat s odborným prodejcem. Stejně důležitá je i odborná montáž zařízení. Zvažte proto, když koupíte zařízení na internetu, zda vám bude někdo ochoten toto zařízení namontovat.

Než budu kontaktovat prodejce, musím se rozhodnout, jaké parametry a vlastnosti má nové zařízení mít a co je pro mě ještě důležité, např. hlučnost, atest na pitnou vodu, rozměry apod. Tyto skutečnosti musím prodejci sdělit. Musím mít jasno i v tom, zda budu chtít dodávat vodu v objektu pod konstantním tlakem, nebo se smířím s kolísáním tlaku v rozsahu nastavení tlakového spínače. Důležité je také napětí v elektrické síti, které mám k dispozici (230 V nebo 400 V). Pokud se rozhodnu pro konstantní tlak, musím použít vodárnu řízenou frekvenčním měničem, který trvale snímá tlak v systému a mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody.

Vybrat domácí vodárnu správného výkonu tak, aby byl v objektu dostatečný tlak i při odběru většího množství vody, vyžaduje zkušenosti a znalosti parametrů čerpadel. Mimo jiné je třeba znát přesné informace o zdroji vody a údaje o požadované potřebě vody (l/min) a tlaku (bar).

RD 1-2 odběrná místa 15-20 l/min RD 3-4 odběrná místa 25-30 l/min RD 4 a více odběrných míst 40-60 l/min

Optimální tlak vody v objektu je kolem 3 bar (30m nebo 0,3 MPa).

Jak velkou tlakovou nádobu a jaký rozsah tlakového spínače potřebuji?

K prvnímu RD doporučuji velikosti 24 - 35l, ke druhému RD 35 - 60l a ve třetím případě 60 - 80l. Na kvalitě tlakové nádoby záleží stejně jako na kvalitě čerpadla. Rozsah tlakového spínače je třeba zvolit v závislosti na velikosti a výšce objektu. V tlakové nádobě by měl být nahuštěn protitlak na 90 % spínacího tlaku. Pro komfortní domy jednoznačně doporučuji vodárny řízené frekvenčním měničem, kdy tlak nekolísá a v případě potřeby jej mohu upravit

Důležité upozornění: Někteří prodejci uvádějí průtok i výtlak v maximálních hodnotách, nicméně těchto hodnot nelze nikdy dosáhnout současně. Např. uváděný maximální průtok 4000 l/hod. a maximální výtlak 45 m (4,5 bar) znamená, že při průtoku 2000 l/hod. je tlak pouze 28 m (2,8 bar).

Bezúdržbová tlaková nádoba Global Water Solutions GWS. Tlaková nádoba PUMPA SM.

FOTO: PUMPA, a.s.

V posledních letech jsou hodně populární tzv. kompaktní automaty, především v oblasti zavlažování. V těchto čerpadlech je integrována řídící jednotka, která zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na odběru vody. Stručně řečeno, otevřete ventil – čerpadlo zapne, zavřete ventil a čerpadlo vypne.

V oblasti kalových čerpadel můžeme najít na různých e-shopech čerpadla s cenou kolem 1 000,- Kč, ale i výrazně dražší. Ta první mají z nerezu pouze pláště a zbytek bývá vyroben z laciných materiálů, dražší bývají opravdu celonerezová, s dvojitou mechanickou ucpávkou s olejovou komorou a jejich životnost je několikanásobná.

Drenážní ponorné čerpadlo CALPEDA GXRM 9 s vertikálním plovákem. Drenážní ponorné čerpadlo BLUE LINE PSDR900X s plovákem.

FOTO: PUMPA, a.s.

Na co si tedy dát při případné koupi čerpadla na e-shopu pozor?

Malá změna v názvu čerpadla může znamenat výraznou změnu v parametrech. Obrázek na e-shopu nemusí odpovídat skutečnosti. Ne všechny uváděné informace bývají pravdivé, ať už úmyslně nebo omylem. Parametrově srovnatelná čerpadla mohou mít velmi rozdílnou spotřebu elektrické energie. Méně kvalitní ponorná čerpadla mívají maximální ponor kolem 20 m, čerpadla s kvalitními motory snesou ponor i přes 80 m.

Závěrem: Pokud se rozhodnete pro nákup čerpadla nebo vodárny na internetu, kupujte u profesionálních prodejců, kteří vám zajistí odborné poradenství, téměř okamžitou dodávku i následný záruční a pozáruční servis.