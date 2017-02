Zimní dovolená není levná záležitost. Až 70 procent Čechů proto nejčastěji vyhledává hory v tuzemsku.

„Zhruba jedenáct procent Čechů pak preferuje Itálii a deset procent chce jet do Rakouska. Ze statistik přitom vyplývá, že do dovolené na horách Češi plánují investovat v průměru 7 333 korun na osobu. Zejména, když jedou Češi do zahraničí na lyže, měli by se vždy pojistit,“ říká analytik pojistného trhu Porovnej24 Zdeněk Novák.

Čtyřčlennou rodinu v průměru vychází zimní dovolená na téměř 30 tisíc korun, o Silvestru či Vánocích dokonce i o několik tisíc korun více. To však není stále nic oproti tomu, nakolik se mohou vyšplhat výdaje za poskytnutí zdravotní péče a převoz do České republiky v případě nějakého zranění některého z členů rodiny.

Najděte si nejlevnější cestovní pojištění online

„Pokud nemáte sjednáno cestovní pojištění, i přes vlastnictví takzvané modré kartičky, respektive Evropského průkazu zdravotního pojištění, se musíte finančně spolupodílet na úhradě za ošetření, hospitalizaci a případné přepravě. A to je drahé,“ vysvětluje Zdeněk Novák

Podle něj nebezpečí při zimní dovolené číhá takřka na každém rohu. Cestovní pojištění, jak vyplývá ze srovnání jeho nabídky na Porovnej24, nestojí závratné články a rozhodně se ho dle jeho názoru vyplatí si sjednat. Uzavřít ho lze na jeden den i na celý rok. Většinou hradí všechny případné léčebné výlohy často i bezlimitně.

„Bez příplatku lze získat i pojištění zimních sportů a připojistit lze i další libovolné sporty nebo manuální práce. Děti i celé rodiny mohou těžit ze zvýhodněných sazeb pojistného, samozřejmostí bývá nonstop asistenční služba. Některá pojištění kryjí i náklady na zásah horské služby,“ vysvětluje Novák.

Vedle pojištění výdaje za poskytnutí zdravotní péče, převoz do České republiky, léčebných výloh lze v rámci cestovního pojištění uzavřít i pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu, storna objednané služby a sjednat si lze i úrazové pojištění.

Spočítejte si cenu cestovního pojištění

„Cestovní pojištění nepatří k vysokým položkám nejenom za zimní dovolenou. Pořídit se dá i za pár korun na osobu na den, přesto je ale smůla, že ho stále mnoho lidí podceňuje, protože mají za to, že zrovna jim se nemůže nic stát. Mnohdy tak ušetří stokoruny za cestovní pojištění, ale zaplatí tisíce a klidně i statisíce korun v případě, když se jim na zimní dovolené doma nebo v zahraničí něco stane,“ tvrdí Zdeněk Novák.

Pro zorientování se v nabídce cestovního pojištění doporučuje online srovnání cen a podmínek na Porovnej24.cz Výhodou je, že u každé nabídky je k dispozici i plné znění smlouvy, takže zájemce o pojištění přesně ví, co jeho pojistka kryje.