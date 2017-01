Investovat na Zonky (www.zonky.cz) je snadné. Díky Zonkyho pravidlům nejsou potřeba žádné extra zkušenosti a nehrozí vysoká rizika. Investujete do skutečných lidí, kteří si váží vaší důvěry, a do projektů, které se vám zamlouvají. Ze Zonkyho statistik vyplývá, že přes 40 % všech půjčených peněz jde na refinancování předražených bankovních půjček, úvěrů a kreditek. Na Zonky se s žádostí o půjčku obracejí lidé, kteří už nechtějí živit bankovní aparát anebo lidé, kterým banka stejně nemá co nabídnout. Řemeslníci, OSVČ, maminky na mateřské nebo profíci, co se vracejí z ciziny a chtěli by si v Čechách otevřít praxi, ale nemají tu bankovní historii. Jsou i investoři, kteří si sami u Zonkyho půjčili nebo refinancovali. Mezi ně patří i Martin Sokol: „I díky téhle zkušenosti se snažím podpořit víc příběhů. Raději půjčím více lidem po stokorunách než dvěma třeba po dvou tisících.“

Není nic lepšího!

Zonkyho tržiště, na které žadatelé o půjčku vystavují své příběhy, sleduje bedlivě skoro 8 000 investorů z celé republiky. Někteří chtějí „jen“ zhodnotit své momentálně volné prostředky, jiným jde o podporu dobrých podnikatelských záměrů a další prostě jen věří v sílu sdílené ekonomiky. Někteří z nich takhle investují své peníze poprvé, jiní si Zonkyho vybrali z různých možností. Jedním z takových je Vít Ožana. Ten svou zkušenost se Zonkym shrnul do jedné věty: „Nenašel jsem na trhu lepší platformu pro velmi malého investora.“

Video

Průvodce investováním na Zonky

Jaké mají investoři strategie?

Strategie pro investování se samozřejmě různí. Někteří investoři si to, kam vloží své peníze, vybírají čistě podle příběhů. Mezi ně patří i Renata Honzáková, která dle svých slov do jedné půjčky investuje cca 200 až 400 korun. Jiní se rozhodují čistě podle ratingu. Zmiňovaný Martin Sokol má zase „slabost“ pro start upy. „Sám jsem v této pozici dříve byl a vím, jak složité je dostat se k nějaké investici,“ vysvětluje. Má, stejně jako celá řada jiných Zonkyho investorů, pochopení i pro lidi, kteří v minulosti šlápli vedle. Což banky neodpouští. „Umím pochopit, že někdo dostane špatný rating kvůli minulosti. Pokud se tak člověk snaží své závazky vyřešit, cením si toho a samozřejmě jsem ochotný jej podpořit a pomoci mu,“ říká. Investor Pavel Skulil se přímo podělil o svůj strategický „koláč“, podle kterého dělí investice mezi různě rizikové půjčky. Na některé vydělá víc, na některé míň, ale v souhrnu tak drží riziko na rozumné úrovni.

Koláč pana Skulila

Co za to?

A jak moc své peníze na Zonky investoři zhodnotí? V závislosti na rizikovosti půjček, do kterých se rozhodli investovat, je průměrný výnos u Zonkyho 6 až 8 %. Jak říká Dan Blažek, Zonkyho investor a marketingový ředitel společnosti Heureka: „Která banka vám dneska něco takového dá?“ On sám udává očekávaný výnos 8,7 %. Investorka Renata Honzáková hlásí dokonce 9,2 %. Jedním dechem ale dodává, že její hlavní motivací k půjčování peněz je snaha pomáhat. Podobně to vidí i Martin Sokol: „Průměrný výnos je okolo 7 %, což si myslím, že je velmi solidní zhodnocení peněžních prostředků, které mám volné. Navíc moje peníze dokážou řešit potíže a životní situace lidí, kteří v tu chvíli potřebují.“ A takhle Zonkyho investoři půjčili a pomohli už více než třem tisícovkám lidí.

