Moderní pracovník je stále v pohybu a ví, co potřebuje

Doba se změnila a do značné míry za to může technologický pokrok. Počítače jako rozměrné bedny pod stolem jsou minulostí. Pracovník potřebuje být v pohybu, sdílet a přesouvat obsah lusknutím prstu. V HP ví, jak na to.