Pohledem Thomase Kulidakise: Premiér Fiala má ohledně embarga na ruskou ropu pravdu

Na rozdíl od paní europoslankyně žijící notnou dávku času v Belgii, která dováží ruské ropy přibližně šest procent, my žijeme v zemi, která jí dováží dobrou polovinu. Paní europoslankyně, stejně jako šéfka Evropské komise se neodpovídají českým občanům. Byť by i jejich zájmům měly dámy sloužit.

Samotný šestý balíček sankcí je v ohledu k ropě rozfázovaný, počítá se s šestiměsíční lhůtou, nejdřívější termín platnosti embarga na ropu je konec letošního roku. Už jen samotný fakt, že se jedná o balíček šestý, je důkazem opakování starých chyb. Stupňování sankcí dává možnost protistraně podniknout protiopatření. Už nyní Rusko navýšilo export do Indie, Číny, jedná i s dalšími.

V konečném důsledku to tedy navíc může skončit logickým vývojem, kdy jiné části světa, včetně našeho konkurenta a strategického soupeře Číny, budou užívat výhod levných ruských surovin, zatímco my tady budeme dále chudnout a potýkat se s ekonomickými problémy. Je tedy dobře, že premiéra Fialu a jeho vládu podpořila na domácí půdě i opozice, v čele se stínovým ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, který sdílí s europoslankyní Dlabajovou stranická škamna v ANO. Přidalo také hnutí SPD se slovy o ochraně českého průmyslu, domácí zaměstnanosti.

Kroky premiéra Fialy jsou zatím v souvislosti s dovozem vitálních surovin státnické, na blaho našich občanů se ohlížející. V souladu s tezí, že sankce nesmí poškodit víc nás než protistranu a Ukrajině pomáháme z vlastní dobré vůle, nikoliv proto, že snad musíme. Takže ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba si může od cesty nechat drzá slova: „Pokud některá z evropských zemí i nadále odmítá embargo ruské ropy, tak to je podle mě dobrý důvod říci, že se tato země podílí na zločinech páchaných Ruskem na ukrajinském území.“ My totiž pomáháme v mezích vlastních možností, protože chceme, ne proto, že musíme, a za to nám patří dík, ne provokace a mistrování.