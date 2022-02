Pohledem Thomase Kulidakise: Ministr Lipavský si mydlí schody

Zatím se osvědčil coby konkurent politiků, kteří mají rádi fotky. Jak to Lipavskému na Ukrajině slušelo v nakřivo nasazené helmě, mu nemá moc smysl vyčítat. Akci pro fotky neudělal jako první a za to, jak vypadá, nemůže.

Lipavského naprosto scestné úvahy o zemním plynu, o prezidentu Putinovi, který nám prý k Vánocům dal dárek, že jsme si mohli uvědomit, že nepotřebujeme ruský plyn , že na něm nejsme závislí, protože přijelo třicet lodí se zkapalněným plynem, je naprostý blábol. Nejen že to potvrdili i analytičtí experti z energetické praxe , ale dokazuje to i praxe politická.

Lipavského zbožné přání a sen o zkapalněném zemním plynu neboli LNG se navíc týká také našich peněženek. Ruský plyn je dvakrát až třikrát levnější, už existuje infrastruktura, takže nevyužít ji by bylo vyhozením peněz. Navíc, USA jednaly s Katarem o možnosti pokrytí unijní spotřeby s výsledkem, že na to nejsou kapacity. Takže pan ministr by možná udělal lépe, kdyby se dále věnoval IT nebo získával zkušenosti někde jinde než v čele diplomacie.