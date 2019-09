Očima Saši Mitrofanova: Urválek chyběl, vůdce byl bráněn

To mu nebránilo v poučování, jak se má vykládat ústava, což zakončil slovy: „Právní předpisy, a tedy i Ústava České republiky, musí být formulovány tak, laicky se to domnívám, abychom jim rozuměli všichni.“ Nejen hloupí zemědělci, ale i ta Leninova kuchařka, která by měla umět řídit stát.

Pak vystoupila ministryně Alena Schillerová (ANO) a děla: „Celou dobu, co tu sedím, dostávám desítky zpráv od lidí, od cizích lidí, které neznám. Píšou mi na messenger, píšou mi na e-mail, píšou mi do zpráv. Jsou to vzkazy typu: Jak to můžete vydržet? Prostě není tam jediný vzkaz na podporu této žaloby. Jsou tam vzkazy na podporu prezidenta a na vzkazy typu, jak se tady vlastně utrácí peníze daňových poplatníků, jak se tady mlátí prázdná sláma. A dokonce si dovolím - nepoužívám tvrdé výrazy - jeden z nich citovat: ‚Je to opoziční a senátorská špína.‘ Děkuji vám.“ zde.