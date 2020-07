Očima Saši Mitrofanova: Raději krávy než předsedu vlády

Přání jednotlivce ovšem nezmůže nic. Více by dokázaly statisíce takových přání. Ale cesta, která se přirozeně nabízí, což jsou volby, je stále zatarasena. Odstranit překážky by mohla touha velkého množství lidí mít v čele vlády politika, nikoli případ k prozkoumání. Zatímco jsem na vsi poslouchal debaty krav a po návratu kreativce, který byl v Lysé nad Labem na výstavě, pokročili zástupci stran, kterým leží současný šéf vlády v žaludku, na cestě dohody.

Dokonce se ohlásil Miroslav Kalousek, že příští rok kandidovat do Sněmovny nebude a chce místo toho pomoci stranám a hnutím, které nechtějí další babišizaci veřejného prostoru, aby uspěly a tvůrce čauvideí poslaly do opozice. Jak to dopadne, nevíme, ale toto spojení je, zdá se, myšleno vážně. Musely by se však obrousit velmi ostré hrany a zkrotit různě nabušená ega. Na druhou stranu politička nebo politik úplně bez ega je protimluv. Jde o to, spoutat tuto energii do přijatelných mezí.