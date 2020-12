Očima Saši Mitrofanova: Přísnost na sprosté živnostníky

To se stalo včera večer. Policie ČR to následně popsala takto: „Ani včera nedocházelo ze strany provozovatelů restaurací k zásadnímu porušování opatření. Provozovatelé, kteří veřejně avizovali, že neuzavřou své provozovny po 20. hodině jako vyjádření protestu proti opatřením vlády, tak učinili v řádu jednotek. V rámci celé republiky provedli policisté 4189 kontrol restaurací a barů, z nichž 4173 neporušilo žádná nařízení. V deseti případech bylo porušení nahlášeno správnímu orgánu, uložena byla 1 bloková pokuta a v pěti případech byl prohřešek vyřešen domluvou.“

V reálu to vypadalo takto . Všimněte si klidného a civilního projevu návštěvníků restaurace, kteří přišli podpořit svého hospodského s vědomím, že se vystavují pokutě. Převážil zjevně pocit, že raději pomůžou člověku, kterého znají a kterého považují za nespravedlivě ničeného touto vládou. Aniž by to někdo organizoval, šířil se tento pocit nesprávného a diskriminačního jednání nepříliš schopné vlády napříč republikou.

Ještě jednou: majitelé a provozovatelé restaurací a jejich návštěvníci věděli, že porušují nařízení kabinetu o dřívější uzavírací době. Nepopírali to a byli připraveni na postih. Proč to tedy vůbec udělali? Chybí přirozeně informace o všech podobných případech, ale přinejmenším na ukázkách v reportážích nevidíme žádné chuligány, asociální živly, natož klientelu pomyslné páté cenové skupiny.

Andrej Babiš v roce 2013, ještě než začal řídit stát jako svou firmu, řekl: „Malé a střední podniky – to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd.“