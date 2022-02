Očima Saši Mitrofanova: Na Ukrajině se bojuje také za Prahu

Je totiž na čase obnovit slova téměř 90 let stará. Na Ukrajině se bojuje také za Prahu. Dějiny se opakují. Opět je v čele země, která zbrojila na úkor blahobytu svých občanů, evidentně narušený jedinec posedlý nenávistí k sousednímu státu a spřádající plány, jak bude spolu s dalšími velkými hráči porcovat svět na sféry vlivu. Jen je to horší o to, že má jaderné zbraně a počítá s tím, že až začne jaderná válka, která zničí svět, půjdou Rusové jako mučedníci do ráje a my s vámi jenom chcípneme. Nevěříte? Podívejte se.