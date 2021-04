Očima Saši Mitrofanova: John Hamachek a prezident v limbu

Kdo mu věří, ať tam běží. My si všimneme jiných detailů. Za prvé, kdyby vypadal James Bond jako Hamáček včera v Otázkách Václava Moravce, nedotočili by ani první díl bondovek kvůli depresi filmového štábu. Za druhé Hamáčka podrazili sami Rusové. Neměli to pravděpodobně v úmyslu, cílili na domácí publikum a city prvního vicepremiéra české vlády je příliš nezajímaly.

Je tady ještě další agent, t.č. spící, protože se probere až na projev k národu v neděli. Miloš Zeman má co vysvětlovat. Proč chtěl po BIS seznam ruských agentů. Proč vystupuje v prezidentském úřadu důsledně ve prospěch Kremlu už dlouhá léta a vůbec se tím netají. Další proč by se snadno našla. Bylo by naivní očekávat, že něco z toho skutečně odkryje. Je si dobře vědom, že dokud ho drží vládní poslanci plus nacionalisté a komunisté ve Sněmovně, je mimo ohrožení funkce.