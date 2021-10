Očima Saši Mitrofanova: Haló, selský rozume! Kam tě schovali?

Pomalu aby si jeden představoval, že leckterý hlasatel tohoto principu změní své občanské jméno a příjmení na Rozum Selský.

Po víkendových volbách nastala komplikovaná politická a mocenská situace. Hle, nejlepší chvíle pro zapojení selského rozumu!

Kdo by se vyznal v té džungli ústavních zvyklostí, ustanovení, termínů, článků a odstavců? Chtělo by to lidové řešení. Souhlas? Tak na to pojďme.

Co potřebujeme? Aby byla země v jakž takž stabilizovaném stavu, když už nebude líp. Je na tom dobře?

Kdo si to myslí, ať přepne na Čau lidi a pokochá se piruetami eskamotéra. My se ale bavíme jako lidé se selským rozumem a ti přece musí vědět, že zadlužené hospodářství na tom nikdy není bůhvíjak vesele.

Potřebujeme tedy co nejdříve novou vládu, když ta předchozí možná chtěla, aby bylo líp, ale dopadlo to jako vždycky. Existuje pro to zákonný předpoklad? Ano. Proběhly volby a jejich výsledky jsou jasné.

Většinovou vládu se solidní převahou může sestavit jen jedno uskupení. SPOLU a STAN+Piráti dávají dohromady 108 hlasů.

Zároveň se ihned po volbách veřejně zavázali k ustavení společné vlády a k tomu, že nebudou o tom jednat s nikým jiným, rozuměj s ANO.

Selský rozum se v takové chvíli naštve nad průtahy, které nehledě na jasnou situaci pokračují na politické scéně. Jednak snahou Andreje Babiše chytit se aspoň krajíčku posledního vagónu vlaku, který mu ujíždí.

Jsou to beznadějné křeče, ale jak někomu zakážete, aby se v nich zmítal? Jen je to v rozporu s tím zatraceným selským rozumem, který měli lidé z ANO tak rádi, až by se dal měřit ve faltýncích.

Je tady ale druhé „jednak“. Co nejrychlejší začátek práce na uvedení Česka do lepšího stavu brzdí stav prezidenta Miloše Zemana. Jaký je to stav? Nikdo vyjma pár lidí, kteří to tají, to vlastně neví.

Bude Zeman schopen pracovat a plnit své povinnosti uložené Ústavou? Nevíme. Je na tom zdravotně tak, že by byl schopen pochopit, co má dělat, a pak být v obraze toho, co dělá? Nevíme.