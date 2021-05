Očima Saši Mitrofanova: Bílé pírko proti betonové zdi

Takto smýšlející spoluobčané se většinou hlásí k mladé generaci. Kořeny jejich postojů je tedy možné hledat v tzv. woke představách o světě. Jedna z definicí pojmu woke je „bdělost vůči rasové či sociální diskriminaci a nespravedlnosti“. V našem případě jde o nespravedlnost a diskriminaci genderovou. Jinými slovy ženy jsou vždy ty slabé a trpící, jsou to potenciální oběti, muži zas jsou potenciální násilníci. I proto se v závěsu za zprávou o Ferim vyrojily články, které popisují trápení znásilněných žen, které v sobě nenašly sílu obrátit se na policii (ale pro média po řádce let mluvily).

Bylo by fér, kdyby se zároveň zveřejňovaly články o trápení mužů, kterým falešná obvinění ze sexuálního násilí zničila kariéru, rodinu, zdraví a vlastně i život. Že by takové příběhy neexistovaly, to se rozhodně říct nedá. Muži bývají kanci, ale ženy bývají potvory, které umí zraňovat stejně účinně, jen jinak než muži.