KOMENTÁŘ: Všude dobře, doma s adrenalinem – Jiří Pehe

Třeba Rakousko, kam se v druhé polovině července vypravil autor tohoto textu, je na tom v posledních týdnech se šířením koronaviru zhruba obdobně jako Česká republika, ale tamní vláda si počíná razantněji. Nařídila 24. července plošné nošení roušek v obchodech a supermarketech, přičemž už před tím platila povinnost nosit roušky v hromadných dopravních prostředcích a při akcích v uzavřeném prostoru. Nikdo s tím nemá zásadní problém, platí to pro celou zemi, je to srozumitelné a jasné.

Můžete jet samozřejmě na dovolenou vlakem, ale na českých železnicích řádí v posledních týdnech „lidský faktor“. Alespoň tak vysvětluje sérii nehod dvojitý ministr Havlíček. Čím to, že ač ministři dopravy za ANO už úřadují 6 let, a hnutí razí slogan „Prostě to zařídíme,“ je i dnes každá cesta u nás adrenalinovým sportem?