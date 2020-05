KOMENTÁŘ: Věda, epidemie a dobrá zpráva - Alexander Tomský

Ohniska nákazy zřejmě vypukla za velké koncentrace lidí na stadionech v Anglii i ve Francii a během stotisícové demonstrace v Madridu na MDŽ. Jisté je, že včasné všeobecné testování a izolace nakažených v Koreji nebo v Německu zaznamenaly velký úspěch, na rozdíl od Británie, která až do dubna váhala a testovala pouze v nemocnicích. Platí to i regionálně, jak ukázal rozdíl v počtu úmrtí mezi severem a jihem Nizozemska. Německo a asijské státy dokázaly ochránit domovy pro seniory a jejich nemocnice se nestaly ohniskem nákazy. V anglických nemocnicích pracovali nakažení zdravotníci bez ochrany a velké množství pacientů s odlišnou chorobou tak jako v severní Itálii to odneslo. V očekávání návalu bylo mnoho starých lidí „s chřipkou” posláno zpátky do pečovatelských domů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) právě tato zařízení mají v Evropě na svědomí polovinu všech úmrtí na covid-19.