KOMENTÁŘ: Ukrajinská realita nenechává Západu mnoho možností - Alex Švamberk

Nepomoci Ukrajině nešlo, když se tak odhodlaně bránila, to by jim nikdo neodpustil, jenomže mnichovanské nápady výměny území za mír, abychom se na Západě měli dobře, nemají šanci. Odmítají je jak - celkem pochopitelně - Ukrajinci - tak Kreml, jenž si dobře uvědomuje, že ani on by si nemohl udržet vše, co dobyl. Vladimiru Putinovi evidentně nejde o to, aby separatisté v samozvaných lidových republikách mohli kontrolovat celé území správních oblastí, kde tyto pseudostátní útvary vznikly. To byla jen záminka pro získání pozemní cesty na Krym a ovládnutí celého pobřeží Azovského moře a další části černomořského pobřeží, když už se nepodařilo svrhnout ukrajinskou vládu a vyměnit ji za loutkovou.