KOMENTÁŘ: Turecké migrační beranidlo - Alex Švamberk

Je pochopitelné, že se Ankara bála, že lidé utíkající z Idlibu by zemi dále zatížili. V Turecku roste nespokojenost s přítomností Syřanů, protože ekonomice se nedaří a Turci mají pocit, že je uprchlíci připravují o práci. Ovšem způsob řešení, který Erdogan použil, ukazuje, že mu nejde o osud běženců, ale o vlastní zájmy, tedy o udržení moci i kontroly nad severem Sýrie. Migranti mu měli posloužit jen jako páka ke splnění svých cílů. Jinak by neodmítl další finanční pomoc z EU.

I když se sám ohání lidskými právy, nevidí pověstné biblické břevno v oku svém. Nejde jen o to, v jak bědné situaci jsou běženci v táborech v Turecku, ale taky o to, že je zneužívá jako páku. Navíc rozmístil na hranici s Řeckem posily, aby se uprchlíci nemohli do Turecka vrátit. Hlavně by se nemělo zapomínat, že Turecko samo přispělo k eskalaci krize v Sýrii.

Bez přímé i nepřímé turecké podpory by občanská válka v Sýrii nikdy nedospěla do tak obludných rozměrů, což nijak neočišťuje režim Bašára Asada, který se vzbouřenci rozhodně nejednal v rukavičkách. Nebýt toho, že turečtí pohraničníci přivírali oči, nikdy by nebyl tak silný ani Islámský stát. Přes syrsko-tureckou hranici by nepřicházeli bojovat do Sýrie radikálové z celého světa a neplynuly by jedním směrem dodávky džihádistům a druhým načerno vytěžená ropa.