KOMENTÁŘ: Stabilita v Sahelu: společná odpovědnost - Alexis Dutertre

Konečně Francie bude nadále vytvářet pojistku (pozemní, leteckou) v Čadu, Nigeru a v Mali (s hlavními kapacitami: zdravotnictví, aeromobilita, jednotky rychlé reakce). Aby se vyvážilo zavření základen na Severu (Tessalit, Kidal, Tombuktu), jež proběhne do roku 2022, ponechá Francie v regionu ve střednědobém horizontu na 2500 až 3000 vojáků. Poté, co dojde ke zmíněné proměně, bude operace Barkhane ukončena.

Jde o to, zabránit Islámskému státu a al-Kajdá udělat si ze Sahelu a Západní Afriky nové území, kam by mohly expandovat a kde by mohly zakořenit, ale také o to, nezastupovat odpovědnost a svrchovanost států regionu a nepřebírat jejich úlohy v zajištění bezpečnosti a služeb obyvatelstvu.