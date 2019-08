KOMENTÁŘ: Salviniho tah na branku - Matěj Široký

V dlouhodobém horizontu v politice vždy rozhodují politické myšlenky a náhled na svět. Vize pravicově konzervativního hnutí a levicové pokrokové strany jsou naprosto odlišné a nemohou fungovat při řešení běžné správy země.

Spolupráce mezi Salviniho Ligou a Hnutím pěti hvězd byla založena na společném nepříteli. Tím byl současný italský politický systém. Jenomže politický program nemůže být postavený pouze na negativních hodnotách. Ty mohou sloužit k vymezení vůči oponentům a umožní najít spojence. Nepřinesou ale společný politický program konkrétních kroků.

Z italské politické scény se mohou poučit i čeští politici. Jak by například dopadla konkrétní spolupráce na programových bodech a prioritách mezi ODS a Piráty?

Rozhodnutí odejít z vlády se jeví pro Salviniho příznivce logickým krokem. Salvini ví, že ho čeká velký souboj o schválení italského rozpočtu v Bruselu. Aby měl silnou pozici pro vyjednávání, musí mít připravenou alternativu pro opuštění eurozóny. Odstoupení od eura nebo vyhrožování odstoupením není možné, pokud Salvini nebude mít velkou podporu u italských voličů.

Salvini ví, že právě teď jeho popularita dosahuje vrcholu. Jaké jsou důvody tohoto úspěchu? Prvním důvodem je jeho boj proti nelegální migraci. Všichni předchozí politici se ve svých proslovech snažili přesvědčit voliče, že si s migrací poradí. Pouze Salvini je však ochoten dělat konkrétní kroky, tedy schvalovat zákony omezující migraci. Navíc nemá strach, že jej jak domácí, tak světový levicový tisk bude očerňovat jako fašistu nebo extrémně pravicového politika.

Zde je druhý důvod Salviniho úspěchu. Levicový tisk neustále používá nálepku extrémní pravice, jenomže Salviniho Liga je pravicově konzervativní strana.

Extrémní pravice je hodná odsouzení ze dvou důvodů: rasismus a antisemitismus. Salvini se několikrát prohlásil za přítele a bratra státu Izrael. Taktéž není v žádném případě rasista, tedy člověk, který by rozlišoval lidi podle ras a zastával názor, že jsou nadřazené rasy. To, že bojuje proti migraci, je pouze boj o uplatňovaní a zachovávaní platných zákonů a ochrana hranic státu. To, že se snaží omezovat přidělování italských státních občanství, není v žádném případě projev rasismu, ale hlavně toho, že proto, aby se člověk stal Italem, musí se hlásit k určité kultuře.

Velké části Italů již neustálé strašení leze krkem. Italští voliči se stali trochu pragmatičtější a zajímá je, jak dané politické uskupení chce řešit konkrétní problémy jako migrace, rostoucí daně, velký italský dluh nebo úpadek italského průmyslu. Hlavní otázkou je způsob, jak tyto problémy vyřešit, a ne věčně debatovat, jestli migrace má pozitivní efekt a nebo jestli současný italský statní dluh je dlouhodobě udržitelný.

Třetím důvodem je pak slabý Luigi de Maio, který nedokázal přetlačit Salviniho ani v mediálním prostoru, ani v politických návrzích. V podstatě vždy Salvinimu pouze sekundoval, a díky tomu ztratil podporu ve své vlastní straně. Jediným krokem, který se mu podařilo prosadit, byl tzv. Občanský příjem (780 eur pro jednu osobu) pro lidi bez prostředků. Jistě ušlechtilá myšlenka, jenomže málo realistická. Toto opatření by podle odhadů pro tři miliony Italů mělo stát italské daňové poplatníky přes šest miliard eur. Takové částky si zadlužená Itálie nemůže dovolit. Salvini prohlásil 14. srpna, že pokud vyhraje volby, toto opatření hned zruší.

Čtvrtý důvod je pak načasovaní akce. Italské volby se musí uskutečnit co nejdřív, tak aby se stihl schválit rozpočet pro rok 2020 a nedošlo k rozpočtovému provizoriu. Italské zákony jsou nastaveny tak, že pokud dojde k rozpočtovému provizoriu, spustí se mechanismus zvyšování daní, protože tento rozpočet nepřipouští velké rozpočtové schodky. Konkrétně by to znamenalo navýšení DPH ze současných 22 % na 25 %.

Toto skokové zvýšení by uvrhlo Itálii do recese, jak správně poznamenal bývalý premiér a odpůrce Salviniho Matteo Renzi. Ten hned vyzval všechny politiky, včetně Hnutí pěti hvězd, aby vytvořili společnou politickou sílu proti Salvinimu, která by buď zabránila předčasným volbám, a nebo ho v nich porazila. To však je voda na mlýn pro Salviniho. Otevírá mu totiž možnost přebrat voliče Hnutí pěti hvězd s tím, že je jejich vůdci zklamali a nebyli dostatečně protisystémoví. A nyní se dokonce neváhají spojit s Renzim, který je vtělením toho, proti čemu

bojovali.

Matěj Široký Narodil se roku 1983 ve Znojmě do lékařské rodiny. Vystudoval průmyslovou školu v Jihlavě a VUT Brno, obor telekomunikace. V roce 2006 odešel do Francie, kde studoval filosofii na pařížské Sorbonně, v Institut de philosophie comparée a v Institut catholique de Paris. Věnuje se přednášení filosofie klasického realismu v privátní sféře ve Francii a v Česku. Spoluzaložil občanské sdružení Přátelé filosofie, které se snaží o popularizaci klasické filosofie a kritického myšlení. Od roku 2012 přispívá do českých médií recenzemi knih a komentáři, týkajícími se francouzské politické a kulturní scény.