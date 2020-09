KOMENTÁŘ: : Roušky – opakování nutného zla nebo dobra? – Thomas Kulidakis

Co se týká slova povinnost – platí, že kdo s maskou na obličeji na státem určená místa nevyrazí, tomu hrozí tučná pokuta, vykázání z hromadné přepravy, nevpuštění tam či onde a v neposlední řadě ostrakizace těmi, které roušky uklidňují ve strachu z nákazy koronavirem. Povinnost je ovšem hlavně vynucovaná státem, který sociolog Max Weber definoval jakožto držitele „monopolu na legitimní násilí“.

Prodloužená povinnost je to proto, že se oproti letním měsícům zase tolik nezměnilo. Roušky v podstatě přibyly v meziměstských spojích, na úřadech a budou u voleb. Jinak se nosí tam, kde se nosit stejně musely. Oproti jaru je to ale přece jen prodloužení i stavu příjemnějšího, protože chození po venku v roušce už držitel monopolu na násilí a jeho veřejní podporovatelé nevynucují.

Vždyť přece kupříkladu nošení roušek v domovech pro seniory je pochopitelné. Je to zranitelná skupina ohrožená i jinými nákazami než zrovna covidem-19. Hůře se ale chápou jiná místa. Tak například před vchodem do dopravního prostředku, kde lidé v chumlu čekají, rouška být nemusí. V dopravním prostředku už ano. Před lékárnou ne, v ní ano. Před vchodem do čekárny lékaře ne, v ní už ano.