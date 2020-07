KOMENTÁŘ: Rasistická hádanka Ameriky - Alexander Tomský

Fakta ale mluví jinou řečí. Za poslední měsíc útoků na „rasistickou policii” a požadavku snížit její financování a omezit ochranu pořádku v černošských čtvrtích, loupeže, přepady a vraždy vzrostly exponenciálně. Jaký život čeká černošské děti, když dennodenně slyší, že jsou běloši rasisté? Cítit se obětí jistě optimismu a důvěry ve vlastní možnosti nepřidá a hněv je špatný rádce. Ve skutečnosti je to ještě horší, většina zločinců trpí celoživotním pocitem ublíženosti. Já nic, to ostatní za všechno můžou. Proto se také necítí vázáni morálním řádem. Hawk Newsome z newyorské branže Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) to možná vyjádřil za ostatní radikály: „Buďto dostaneme, co chceme, nebo to tady všecko zlikvidujeme.” Jeden z demonstrantů v San Diegu na zprávu o zastřelení zloděje při vloupání do obchodu prohlásil: „Jestliže někdo krade, tak je to přece vina státu a vlády, že nemá, co potřebuje”. Kdo se cítí obětí, má právo loupit.