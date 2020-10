KOMENTÁŘ: Nemocná země – Jiří Pehe

Pokud jde o politiku, ta u nás pár let před současnou krizí zdánlivě stabilně fungovala. Hospodářství země utěšeně rostlo, zvyšovaly se platy i sociální dávky. Opozice byla slabá, takže i do očí bijící problémy, jako je nevyřešený konflikt zájmů premiéra a různé nesplněné vládní sliby, Andrej Babiš snadno smetával ze stolu jako „kampaň“ nebo „účelovky“.

Jisté je, že včasným racionálním opatřením stál v cestě především sám premiér, který se v létě pasoval do role hlavního epidemiologa a vykládal veřejnosti věci, které jsme už předtím mohli zaslechnout od jiných nechvalně známých populistů, jako je americký prezident Donald Trump nebo brazilský prezident Jair Bolsonaro. Jakmile se Babiš na tuto cestu vydal, bylo bohužel jasné, že to u nás nemůže dopadnout o moc lépe než ve zmíněných zemích.

Spousta lidí u nás uvěřila, že Babiš, který vstoupil do politiky pod praporem boje s korupcí a tradičními stranami, s heslem „Prostě to zařídíme“, tohle nějak napraví. Nezařídil nic, jen si stát ještě více zprivatizoval do vlastních rukou. To zůstalo mnohým během ekonomického boomu skryto, nebo jim to bylo jedno. Teď když přišla monumentální krize, na to všichni krutě doplatíme.