KOMENTÁŘ: Nedorozumění? – Jan Keller

Starosta Prahy 6 původně tvrdil, že sochu je třeba z veřejného prostranství odstranit, aby byla chráněna před opakovanými útoky vandalů. Zde máme první nedorozumění. Pokud by byla radnice skutečně vedena starostí o ochranu sochy, pak by si přece Ondřej Kolář při jejím odstraňování netropil posměšky a nevtipkoval, že jí chyběla rouška.

Pokud by pan starosta věřil svým vlastním slovům, musel by za „spodinu“ označovat vandaly, kteří sochu opakovaně poškozovali. On však tuto urážku adresoval těm, kteří chtěli – stejně jako se o to údajně snaží on sám – památník před vandaly chránit. Když chce člověk fixlovat, měl by si pamatovat, jakou kartou hraje.