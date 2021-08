KOMENTÁŘ: Nebezpeční mezi evakuovanými Afghánci - Thomas Kulidakis

Ovšem Spojené státy, ty směle atakují nechvalně proslulou a doposud magickou hranici evakuace Saigonu po prohře ve Vietnamu. Tenkrát se jim podařilo ze země dostat přes padesát tisíc lidí, počet evakuovaných z Afghánistánu se už tomuto číslu blíží. Vše jde takovým kalupem, že se naplnila kapacita záchytných táborů na Blízkém východě, tudíž se přepravují afghánští spolupracovníci do Německa a pak šupem do USA.

O to víc, že vývoj závisí víceméně na libovůli Tálibánu, který ovšem poměrně chytře dělá vše pro to, aby nedal záminku zahraniční vojákům zkusit zase nějaké to řádné bombardování. Nezapomeňme, že v roce 2001 padnul opravdu rychle, chtěl dokonce jednat o příměří, tak dostával na frak.

V tuto chvíli by možná mohla být chvíle sarkasticky se vysmívat, poukazovat na chyby, ale co by to bylo platné. Na patřičnou analýzu a poučení bude času dost. Teď je bezprostředně důležité a nutné, aby veškeré bezpečnostní složky jednotlivých států evakuujících z Afghánistánu chytily za pačesy příležitost vylepšit si své jméno v očích veřejnosti.