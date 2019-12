KOMENTÁŘ: Lhaní – Josef Koukal

Pro mocnosti jako Rusko nebo Čína leží Česká republika mimo hlavní koridory jejich strategických zájmů..., představuje pro ně klidné zázemí. To ale z hlediska svých institucionálních zájmů BIS nenapíše do otevřené zprávy...“

Strategickým zájmem mocností vskutku není ovládnutí České republiky, mohlo by být leda vedlejším produktem. Už ale fakt, že pro ně představujeme „klidné zázemí“, zcela stačí, aby se o jejich působení u nás domácí zpravodajské služby zajímaly. Co jsou ovšem „institucionální zájmy“, které nutí BIS některé informace zveličovat (jiné ignorovat?), to by nás zajímalo. Chce služba zkreslováním poznatků podpořit vlastní důležitost? Dělá to často? A jak to chodilo za Nečasovy vlády, kdy Strakovka podle výroku soudkyně Moniky Křikavové fungovala jako market s informacemi? Její senát sice neodsoudil někdejší premiérovu milenku a lobbistu Ivo Rittiga za vynášení zpráv BIS, ale jen proto, že nemravnost není trestná a z Úřadu vlády patrně nepršely přímo originály zpráv. Nebo alespoň nejsou důkazy.