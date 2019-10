KOMENTÁŘ: Kurdský mouřenín posloužil, mouřenín může jít – Alex Švamberk

Zlepšil tím i napjaté vztahy s Tureckem, které v poslední době až moc koketuje s Moskvou, od níž si kupuje zbraně, což oslabuje NATO. Ankara dlouhodobě naléhala na uskutečnění operace proti syrským Kurdům, protože je na rozdíl od Západu nepovažuje za spojence, ale za teroristy spojené s tureckou separatistickou Stranou kurdských pracujících. Navíc měl Trump pocit, že tím dal políček evropským zemím, jež odmítají převzít ze zajateckých táborů své občany, kteří se zapojili do války na straně Islámského státu. Ty by měli nově hlídat Turci.

Turecký prezident, který operaci připravoval dlouho, se snažil získat podporu i v zemích EU. Slíbil, že přesune do oblasti jeden až dva miliony uprchlíků ze Sýrie, kteří jsou v Turecku a proti nimž v zemi roste odpor. A aby byla jeho slova slyšet, pohrozil EU, že nepodpoří-li jeho plán, nechá běžence ze Sýrie odcházet do Evropy. Se svým plánem Erdogan tak očaroval českého premiéra Andreje Babiše, že se o něm kladně zmínil i v projevu na Valném shromáždění OSN zřetelně s cílem nasbírat body, že má plán, jak zamezit další uprchlické vlně. Nedošlo mu však, že také jde o iluzi. Vojenské operace uprchlické krize vyvolávají a neřeší. Z oblasti budou utíkat další lidé, asi ne do Turecka, ale mířit budou do Evropy, zejména do Německa, kde už je silná kurdská menšina.