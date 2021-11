KOMENTÁŘ: Kdo je viníkem vysokých cen energií?

V každé zemi EU funguje hodně malých dodavatelů elektrické energie. Mají společný velmi agresivní marketing, slibující nižší cenu energií než konkurence. Druhým společným znakem je, že tyto společnosti energii nevyrábějí, ale pouze distribuují, navíc v síti, která není jejich. Jak tyto společnosti fungují? Jednoduše hrají roli prostředníka mezi výrobcem energie a spotřebitelem. Jaká je jejich přidaná hodnota? Prakticky žádná. Tyto společnosti nemusí investovat do výrobních kapacit ani do obnovy a bezpečnosti elektrické sítě, stačí jen vyplňovat papíry a mít dravý marketing. Ale to není jádro tohoto podnikání. To je ještě víc absurdní. Alternativní dodavatelé nakupují od velkých výrobců, u nás například ČEZ, za fixní cenu. Ta je hluboko pod cenou tržní. Následně ji s přirážkou prodají klientům.