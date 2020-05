KOMENTÁŘ: Ach ti naši furianti - Alexander Tomský

O smyčce připravené vládnoucím blokem k popravě nezávislé televize mluví i komentátor Martin Fendrych. Taky katolík Miroslav Kalousek považuje Lipovskou za prodlouženou ruku inkvizice a senátor Marek Hilšer za obchodní páku Kellnerovy finanční skupiny, vždyť spolupracovala s Institutem Václava Klause. To stačí.

Jak si vůbec může někdo myslet, že její hlas v 15 členném sboru převáží a prosadí v televizi názorový pluralismus? Jak by mohla prosadit, aby se v České televizi diskutovalo o potratech a eutanázii, aby byli zváni do debat vlastenci nebo přívrženci prezidentů Klause a Trumpa, obhájci brexitu či odpůrci členství v EU, kritici islamismu, feminismu, multikulturalismu a celé té odporné antiliberální kolekci politické korektnosti?

Inu, bylo by to hezké a správné, neboť veřejnoprávní média mají jedinou povinnost být neméně pluralitní než společnost, která je financuje. Objektivnější zpravodajství a vyvážené komentáře, diskuse pro a proti by nám jen a jen prospěly.